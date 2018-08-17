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Свитолина вышла в четвертьфинал супертурнира в США

2.2тЧитать новость на украинском

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал крупного турнира в американском Цинциннати с призовым фондом в 2,8 миллиона долларов. Наша соотечественница в третьем круге соревнований справилась с 16-летней хозяйкой соревнований Амандой Анисимовой – 6:4, 6:4.

Соперницы провели на корте 1 час 10 минут. За это время Свитолина трижды подала навылет и допустила две двойные ошибки. Кроме того, украинка сделала два брейк-поинта. За путевку в полуфинал украинка поспорит с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония) – Кики Бертенс (Нидерланды).

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Как сообщал OBOZREVATEL, вторая ракетка Украины Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал турнира в Цинциннати, обыграв представительницу России.

Персона
Элина Свитолина
Место
США
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