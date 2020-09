Свитолина в непростом матче обыграла россиянку на престижном турнире в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на старте турнира WTA Premier 5 в Риме с призовым фондом 3 854 000 долларов обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову. Стоминутный матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

После легкой победы в первой партии, во втором сете Свитолина вела 5:4, но не смогла реализовать матч-болл, проиграв два гейма, и доведя дело до тай-брейка.

First match in 6 months is a victory for @ElinaSvitolina.



She bests Pavlyuchenkova 6-3. 7-6(4).#ibi20 pic.twitter.com/MqIzMMOhTe