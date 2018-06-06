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Шарапову унизили на Roland Garros

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Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова (28) разгромно проиграла испанке Гарбинье Мугурусу (3) четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Матч продолжался 72 минуты и завершился со счетом 2:6, 1:6.

Мугуруса выполнила 2 эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 имевшихся. Россиянка совершила 6 двойных ошибок и реализовала единственный имевшийся брейк-пойнт.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на лучшие моменты встречи.

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Соперницей третьей ракетки Roland Garros в полуфинале станет победительница пары Симона Халеп (Румыния, 1) – Анжелика Кербер (Германия, 12).

Напомним, что Мугуруса в поединке 1/8 финала без боя прошла украинскую теннисистку Лесю Цуренко.

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Тема
Roland Garros
Персоны
Мария ШараповаГарбинье Мугуруса
Место
ФранцияПариж
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