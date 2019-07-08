Сенсация: в драме определилась соперница Свитолиной в четвертьфинале Wimbledon

Чешская теннисистка Каролина Мухова стала соперницей первой ракетки Украины Элины Свитолиной в четвертьфинале Wimbledon.

22-летняя спортсменкой в невероятно драматичном матче обыграла соотечественницу и третью сеянную турнира Каролину Плишкову – 4:6, 7:5, 13:11.

Каролина Мухова

3 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, vatandaşı Karolina Muchova'ya 6-4 5-7 11-13 kaybederek Eastbourne'den şampiyon olarak geldiği #Wimbledon'a son 16 turunda veda etti. pic.twitter.com/EDTPhulPgc — Tenis Kanalı (@TenisKanali) 8 июля 2019 г.

Теннисистки провели на корте 3 часа и 17 минут. Мухова 14 раз подала навылет, выиграла 54 активных розыгрыша и реализовала шесть из 13 брейк-поинтов.

Отметим, что на предыдущем этапе Каролина выбила 20-го номера посева Анетт Контавейт из Эстонии. Для Муховой выход в четвертьфинал Wimbledon стал самым значимым успехом в карьере.

Каролина Мухова

Каролина Мухова

Матч Элина Свитолина – Каролина Мухова состоится во вторник, 9 июля. Ориентировочное начало – в 15:00 по киевскому времени. Соперницы встречались всего один раз – на турнире в Дохе в начале нынешнего года украинка одержала победу 6:4, 6:2.

Каролина Мухова

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина установила рекорд Украины на Wimbledon-2019.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся