"Войдет в историю": украинская теннисистка впечатлила сеть - опубликовано видео

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская произвела настоящий фурор своим розыгрышем в полуфинальном матче Открытого чемпионата Люксембурга с призовым фондом 250 тысяч долларов. 18-летняя одесситка в игре против Белинды Бенчич продемонстрировала невероятную волю к победе.

Обменявшись победами в первых двух сетах, в третьем было ничья 6:6. Проигрывая на тай-брейке 1:2, украинка не опустила руки в безнадежной ситуации и достала фантастический мяч, вызвав овации публики.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться этим моментом. Отметим, что встреча в итоге завершилась со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу швейцарки.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Даяна Ястремская добыла сенсационную победу на турнире в Гонконге, отомстив в финале обидчице первой ракетке Украины Элины Свитолиной.