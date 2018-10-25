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''Неприятные моменты'': Свитолина прокомментировала историческое достижение

1.5тЧитать материал на украинском

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла свой первый в истории полуфинал Итогового турнира в Сингапуре с призовым фондом $ 7 000 000. Наша спортсменка рассказала, с какими трудностями ей приходилось столкнуться во время подготовки к соревнованиям.

"Попасть на турнир восьмерки сильнейших было для меня очень важным, чтобы вернуться в строй. У меня были сложные несколько месяцев, я рассталась с тренером Тьери Асьоном, были неприятные моменты с мненнием некоторых людей в социальных сетях по поводу моей физической формы. Энди Беттлз очень помог мне. Он остается в моей команде. Мы давно работаем вместе, и прекрасно друг друга знаем, понимаем", - цитирует Свитолину Теннисный портал Украины.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

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Впервые в истории: Свитолина получила престижную награду WTA

Первая ракетка Украины отметила, что во время игры с Возняцки ей пришлось играть под огромным давлением.

"В групповых турнирах нет легких матчей и простых сценариев. Сегодня я должна была быть очень сильной ментально, чтобы выйти из этой битвы победительницей. Все знают, что Каролин — боец и настоящая чемпионка. Сегодня был один из самых сложных для меня матчей в ментальном плане", - поделилась впечатлениями Свитолина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина затмила своих соперниц на церемонии жеребьеки Итогового турнира в Сингапуре.

Персона
Элина Свитолина
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Игорь Комличенко
Игорь Комличенко
Браво!!!
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