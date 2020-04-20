"Не хочу, чтобы заставляли": лучший теннисист мира Джокович сделал категоричное заявление о коронавирусе

Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что категорически против проведения вакцинации.

В то же время теннисист отметил, что если всех спортсменов обяжут пройти эту процедуру из-за пандемии коронавируса, то у него фактически не останется выхода.

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Instagram Новака Джоковича

"Лично я против вакцинации, и не хотел бы, чтобы кто-то заставлял меня делать прививку, чтобы иметь возможность путешествовать. Но если это станет обязательным, то что тогда? Я должен буду принять решение. У меня есть свои мысли по этому поводу. Гипотетически, если сезон возобновится в июле, августе или сентябре, хотя это маловероятно, я понимаю, что вакцина от коронавируса станет обязательным требованием", – цитирует Джоковича Reuters.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский теннисист Марат Сафин уверен в том, что коронавирус был создан искусственно, дабы людям вскоре начали вживлять чипы.

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