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На Wimbledon знаменитый теннисист "включил Неймара" и сорвал овации - опубликовано видео

1.6тЧитать новость на украинском

Трехкратный чемпион Wimbledon в парном разряде (2002, 2003, 2004) Йонас Бьоркман ярко потроллил известного футболиста Неймара во время матча ветеранского турнира Wimbledon. Форварду припомнили его манеру симулировать при любой возможности.

46-летний швед получил мячом в затылок от партнера Тодда Вудбриджа после неудачного смэша. Йонас не растерялся, упал на корт и спародировал страдания бразильца. Один из соперников актера, Мансур Бахрами, примчался на помощь и сделал пострадавшему массаж сердца и искусственное дыхание.

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Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный Марадона притравил звездного бразильца за его симуляции на поле.

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Тема
Wimbledon
Персона
Неймар
Место
Англия
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