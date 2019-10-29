Курьезный эпизод произошел в Мариуполе с донецким футбольным клубом "Олимпик" перед матчем 1/8 финала Кубка Украины (30 октября, 14:00) против местной команды.

Игроки, спускаясь в отеле, оказались заперты в лифте. Забавное видео у себя в Instagram опубликовала пресс-служба "Олимпика".

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Игра состоится на столичном НСК "Олимпийский".

Накануне стало известно, какой телеканал покажет эту встречу.

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