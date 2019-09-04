"Вооруженные люди": стало известно о ситуации с Хабибом перед боем с Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Абу-Даби находится под усиленной охраной в преддверии поединка против американца Дастина Порье.

Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Хабиб Нурмагомедов AP Photo

"Хабиб живет на закрытой территории, которая охраняется, в том числе вооруженными людьми. Никакой опасности нет, это просто необходимо для безопасности и спокойной подготовки к бою", — сказал источник агентства.

Бой Нурмагомедов — Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

Россиянин завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в поединке с американцем Элом Яквинтой. С тех пор он провел одну успешную защиту, победив ирландца Конора МакГрегора в октябре 2018-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликовано расписание трансляций чемпионского боя UFC Нурмагомедов — Порье.

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