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4 сентября • обновлено в 14:53
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"Вооруженные люди": стало известно о ситуации с Хабибом перед боем с Порье

1.1т Читать материал на украинском

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Абу-Даби находится под усиленной охраной в преддверии поединка против американца Дастина Порье.

Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

AP Photo

"Хабиб живет на закрытой территории, которая охраняется, в том числе вооруженными людьми. Никакой опасности нет, это просто необходимо для безопасности и спокойной подготовки к бою", — сказал источник агентства.

Бой Нурмагомедов — Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

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Россиянин завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в поединке с американцем Элом Яквинтой. С тех пор он провел одну успешную защиту, победив ирландца Конора МакГрегора в октябре 2018-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликовано расписание трансляций чемпионского боя UFC Нурмагомедов — Порье.

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Тема
Хабиб – Порье
Персона
Хабиб Нурмагомедов
Место
ОАЭ Абу-Даби
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