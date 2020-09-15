В сети появились фото с казни чемпиона в Иране. 18+

В Twitter появились фото с казни чемпиона Ирана по греко-римской борьбе Навида Афкари.

На снимке изображено тело спортсмена со следами от пыток.

"Поэтому власть не хотела, чтобы семья видела Афкари перед казнью, и быстро похоронили его ночью", - подписал снимок автор твита.

Фотография доступна по ссылке, но OBOZREVATEL не рекомендует ее открывать несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой.

Еще на одном коллаже Навид стоит с петлей на шее.

Как сообщал OBOZREVATEL, Афкари был казнен в субботу, 12 сентября. Ему инкриминировали убийство охранника во время протестов против экономической политики Ирана в 2018 году. Сам борец свою вину отрицал.

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