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6 марта • обновлено в 15:15
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В России озвучили причину смерти украинских шахматистов

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В России назвали предварительную причину смерти украинских шахматистов 26-летнего Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве.

Как заявил руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе Алексей Лодягин, причиной смерти пары, по предварительным данным, стал веселящий газ. В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Станислав Богданович и Александра Вернигора

Станислав Богданович и Александра Вернигора

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"Здесь однозначно снижена концентрация кислорода, на этом фоне, по всей видимости, произошла гипоксия. Они погибли от недостатка кислорода, однозначно. Даже в медицине он используется для наркоза, оказывает угнетающее действие на центральную нервную систему, которая отвечает за взаимодействие с внешней средой. Она получает всю информацию через органы чувств. Одно дело, когда его в медицинских целях использовать, другое – в целях получения измененного состояния, эйфории", – цитирует Лодягина РЕН ТВ.

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Автор
Денис Карпов
Тема
шахматы
Место
Россия Москва
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