В России назвали предварительную причину смерти украинских шахматистов 26-летнего Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве.
Как заявил руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе Алексей Лодягин, причиной смерти пары, по предварительным данным, стал веселящий газ. В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.
Станислав Богданович и Александра Вернигора
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"Здесь однозначно снижена концентрация кислорода, на этом фоне, по всей видимости, произошла гипоксия. Они погибли от недостатка кислорода, однозначно. Даже в медицине он используется для наркоза, оказывает угнетающее действие на центральную нервную систему, которая отвечает за взаимодействие с внешней средой. Она получает всю информацию через органы чувств. Одно дело, когда его в медицинских целях использовать, другое – в целях получения измененного состояния, эйфории", – цитирует Лодягина РЕН ТВ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
26-летний шахматист Богданович, бывший чемпион Украины по быстрым шахматам, перед смертью попал в базу "Миротворца" за то, что сыграл за сборную России в интернет-матче против Украины.
5 марта тела Богдановича и его девушки, украинской шахматистки Александры Вернигоры обнаружил в Москве отец Александры, когда пришел домой.
На головы погибших были надеты целлофановые пакеты, что сразу позволило выдвинуть версию о веселящем газе, которым дышала пара в целях наркотического эффекта. Кроме того, позже стало известно, что на телах Богдановича и Вернигоры были обнаружены следы инъекций.
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