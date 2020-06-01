Трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу россиянин Андрей Трайбер был найден мертвым в своем доме в подмосковном Высоковске.

По данным МК, утром 31 мая 55-летнего спортсмена с огнестрельным ранением головы и без признаков жизни обнаружил сын Евгений. Трагедия произошла после ссоры Трайбера с 33-летней супругой Юлией, которая после конфликта вместе с маленькой дочерью уехала к маме.

Андрей Трайбер allpowerlifting.com

Российский чемпион отправил сообщения с извинениями супруге и сыну, который после безуспешных попыток дозвониться до отца отправился к нему домой, где и нашел его тело. Сотрудники "скорой" лишь констатировали смерть пауэрлифтера. Сообщается, что в комнате сотрудники правоохранительных органов нашли незарегистрированный обрез охотничьего ружья с двумя стволами.

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