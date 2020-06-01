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1 июня • обновлено в 22:52
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В Подмосковье найден мертвым трехкратный чемпион мира Андрей Трайбер

3.7т
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Трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу россиянин Андрей Трайбер был найден мертвым в своем доме в подмосковном Высоковске.

По данным МК, утром 31 мая 55-летнего спортсмена с огнестрельным ранением головы и без признаков жизни обнаружил сын Евгений. Трагедия произошла после ссоры Трайбера с 33-летней супругой Юлией, которая после конфликта вместе с маленькой дочерью уехала к маме.

Андрей Трайбер

Андрей Трайбер

allpowerlifting.com

Российский чемпион отправил сообщения с извинениями супруге и сыну, который после безуспешных попыток дозвониться до отца отправился к нему домой, где и нашел его тело. Сотрудники "скорой" лишь констатировали смерть пауэрлифтера. Сообщается, что в комнате сотрудники правоохранительных органов нашли незарегистрированный обрез охотничьего ружья с двумя стволами.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец MMA Джамбулат Балиев задержан за участие в перестрелке в Москве.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
пауэрлифтинг
Место
Россия Москва
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