МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

Уникальная украинская чемпионка возглавила мировой рейтинг

956Читать материал на украинском

Украинская 17-летняя дзюдоистка Дарья Белодед, которая одержала блестящую победу на чемпионате мира в Баку, возглавила мировой рейтинг в категории до 48 килограмм. Улучшил свои показатели и бронзовый призер первенства Георгий Зантарая, поднявшийся на три строчки и ставший шестым в мире в весе до 66 килограмм.

Напомним, что успех нашей спортсменки, позволил ей стать самой юной чемпионкой мира в истории дзюдо. Кроме того, стоит отметить, что по ходу турнира украинка оказалась сильнее олимпийской чемпионки Рио-2016 аргентинку Паулу Парето, а в решающей схватке одолела победительницу ЧМ-2017 Фуну Тонаки из Японии.

Уникальная украинская чемпионка возглавила мировой рейтинг

Новости
Гимн Украины! Невероятные эмоции уникальной чемпионки из Киева покорили мир - яркое видео

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед категорически отказалась от смены гражданства.

Персона
Дарья Белодед
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги