Уникальная украинская чемпионка возглавила мировой рейтинг

Украинская 17-летняя дзюдоистка Дарья Белодед, которая одержала блестящую победу на чемпионате мира в Баку, возглавила мировой рейтинг в категории до 48 килограмм. Улучшил свои показатели и бронзовый призер первенства Георгий Зантарая, поднявшийся на три строчки и ставший шестым в мире в весе до 66 килограмм.

Напомним, что успех нашей спортсменки, позволил ей стать самой юной чемпионкой мира в истории дзюдо. Кроме того, стоит отметить, что по ходу турнира украинка оказалась сильнее олимпийской чемпионки Рио-2016 аргентинку Паулу Парето, а в решающей схватке одолела победительницу ЧМ-2017 Фуну Тонаки из Японии.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед категорически отказалась от смены гражданства.