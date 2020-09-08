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Украинки заняли весь пьедестал на престижном турнире в Германии

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Юлия Левченко и Ярослава Магучих

Юлия Левченко и Ярослава Магучих.

Украинские прыгуньи в высоту заняли первые три места на турнире Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt в немецком Дессау.

В борьбе за "золото" 22-летняя киевлянка Юлия Левченко только по количеству попыток опередила 18-летнюю уроженку Днепра Ярославу Магучих. Обе спортсменки остановились на высоте 1,96 м. Бронзовую награду с результатом 1 метр 90 сантиметров добыла 25-летняя Ирина Геращенко, представляющая Киев.

Итоговый протокол в секторе по прыжкам в высоту

Итоговый протокол в секторе по прыжкам в высоту Официальный сайт Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа Магучих выиграла второй этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Ярославе во время третьей попытки покорилась планка на высоте 2 метра. Второй стала еще одна представительница нашей страны. Киевлянка Юлия Левченко прыгнула на высоту 198 см.

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Германиялегкая атлетикаЯрослава МагучихЮлия Левченко
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