Тренер российского бойца Емельяненко умер от COVID-19

Личный тренер российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко Владимир Воронов скончался в Абакане в возрасте 55 лет от последствий коронавирусной инфекции.

О смерти наставника знаменитый тяжеловес Bellator написал у себя в Instagram

"Умер мой тренер Владимир Воронов. С самого детства Владимир Михайлович был частью моей семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжелые и счастливые моменты моей жизни. Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире", – написал Емельяненко.

Федор Емельяненко написал про смерть тренера Instagram Федора Емельяненко

До болезни у Воронова были проблемы с сердцем и давлением. После инфицирование у тренера сильно подскочил уровень сахара в крови. Последнюю неделю Владимир Михайлович находился неделю в реанимации на аппарате ИВЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в больнице Екатеринбурга от COVID-19 умер один из лучших тренеров России по боксу.

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