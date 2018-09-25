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''Только под флагом Украины'': уникальная чемпионка категорически отказалась менять гражданство

1.9тЧитать материал на украинском

17-летняя украинка Дарья Белодед, которая стала самой юной чемпионкой мира в истории дзюдо, призналась, что ей поступали предложения о смене гражданства. При этом, по словам киевлянки, она даже не рассматривала подобный вариант.

"Предложений было много. Уточнять не хочу, какие страны. А отказалась, потому что хочу выступать под флагом своей страны", – заявила Белодед в интервью Лига.net.

Говоря о своей победе на мировом первенстве в Баку, Дарья отметила, что не сразу осознала произошедшее.

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''Только Украина'': уникальная чемпионка отказалась от смены гражданства

"В дзюдо есть такие оценки: иппон – это чистая победа, а вазари – нет. И когда я бросила японку, я сразу не поняла какую оценку дал судья. В моей голове сразу прокрутилось, что, если сейчас отменят иппон и будет вазари, значит, я еще не выиграла и придется еще бороться. Поэтому я сначала не радовалась, а потом уже увидела, что показывает судья и поняла. Для меня это было шоком", – прокомментировала спортсменка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский дзюдоист Георгий Зантарая стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года.

Читайте все новости по теме "дзюдо" на OBOZREVATEL.

Тема
дзюдо
Персона
Дарья Белодед
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