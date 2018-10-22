''Только начало!'' Сборная Украины триумфально вернулась с Юношеской Олимпиады

Сборная Украины в понедельник, 22 октября, вернулась на родину с Юношеских Олимпийских игр 2018 года, которые прошли в Буэнос-Айресе. Наши соотечественники завоевали на соревнованиях 23 медали – семь золотых, восемь серебряных и восемь бронзовых.

Как отметил на своей странице в социальной сети Facebook президент Федерации дзюдо Украины Роман Насиров, этот успех является доказательством силы украинской нации.

"Наши ребята привезли 23 медали! Соревновались в 22 видах спорта. Тяжелые тренировки, воля к победе, поддержка тренеров и болельщиков дали фантастический результат. Наш дзюдоист Олег Вередыба на Юношеской Олимпиаде добыл первую медаль и завоевал "бронзу", и это – только начало. Поздравляю сборную с завершением соревнований! Вы – крутые!" – написал Насиров.

Приводим список медалистов сборной Украины.

Золотые медали:

Катерина Чорний – фехтование (индивидуальные соревнования в женской шпаге и командное первенство)

Назар Чепурный - спортивная гимнастика (командное первенство по мультидисциплинам гимнастики)

Иван Тищенко – академическая гребля (мужская одиночка)

Валерия Иваненко - легкая атлетика (метание молота)

Михаил Кохан - легкая атлетика (метание молота)

Ярослава Магучих - легкая атлетика (прыжки в высоту)

Серебряные медали:

Денис Кесиль - плавание (200 м баттерфляем)

Анастасия Прозорова - бадминтон (командное первенство)

София Лыскун - прыжки в воду (вышка, 10 м)

Оксана Чудык - вольная борьба (весовая категория до 65 кг)

Назар Чепурный - спортивная гимнастика (опорный прыжок)

Кристина Погранична - художественная гимнастика (многоборие)

Тарас Бондарчук - бокс (весовая категория до 60 кг)

Максим Галиничев - бокс (весовая категория до 56 кг)

Бронзовые медали:

Олег Вередыба - дзюдо (весовая категория до 55 кг)

Дмитрий Гонта - стрельба (смешанные командные соревнования в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м)

Анастасия Бачинская - спортивная гимнастика (многоборие, свободные упражнения)

Олег Дорощук - легкая атлетика (прыжки в высоту)

Владислав Остапенко - вольная борьба (весовая категория до 55 кг)

София Лискун - прыжки в воду (смешанные командные соревнования)

Дарина Плохотнюк и Александр Мадей - спортивная акробатика (смешанные пары).

"Встретили в аэропорту "Борисполь" наших славных юных олимпийцев. 23 медали и 10 место в командном зачете - это настоящий успех. Поблагодарил всех 55 юных атлетов и их тренеров за достойное участие. Ребята хоть и уставшие, но счастливые от встречи с друзьями, родителями и родной землей", - написал первый вице-премьер Вячеслав Кириленко в Twitter.

Зустріли у аеропорту "Бориспіль" наших славних юних олімпійців.23 медалі та 10 місце у командному заліку-це справжній успіх. Подякував усім 55 юним атлетам та їх тренерам за гідну участь.Хлопці та дівчата хоч і стомлені,але щасливі від зустрічі з друзями,батьками та рідною землею pic.twitter.com/GNocQwcamf — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 22 октября 2018 г.

Кроме него, в торжественной церемонии встречи юношеской олимпийской команды Украины с III летних Юношеских Олимпийских игр, прошедших в аргентинском Буэнос-Айресе также приняли участие президент НОК Украины Сергей Бубка, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, тренеры, родители и друзья спортсменов.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по баскетболу 3х3 вошла в топ-4 Юношеской Олимпиады 2018 года.