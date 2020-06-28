Суд оправдал наездницу: лошадь съела сено, на которое помочился допингист

Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал известную швейцарскую наездницу Надю Петер Штайнер по допинговому делу, сообщает Horse and Hound.

В 2017 году после победы на одном из турниров в организме лошади Штайнер обнаружили запрещенный препарат трамадол. Спортсменка была лишена победы, заработав 4-летнюю дисквалификацию.

В суде Штайнер смогла доказать, что допинг попал в организм ее животного случайно. Согласно официальной версии, лошадь Нади съела сено, на которое перед этим помочился один из представителей ее команды. Под следствием мужчина признался, что действительно использовал трамадол как обезболивающее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 11-кратную чемпионку мира в гонках на каноэ Лоренс Венсан-Лапуант признали невиновной в допинг-скандале после того, как в ее организме были найдены запрещенные вещества, которые спортсменка объяснила сексом.