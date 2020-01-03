Спортсмен из США получил беспрецедентную дисквалификацию: названа причина

27-летний питчер "Нью-Йорк Янкиз" Доминго Херман пропустит 81 матч Главной лиги бейсбола (МЛБ) из-за дисквалификации за домашнее насилие над своей девушкой.

Как сообщает агентство ESPN, бейсболист, который не участвовал в 18 последних играх команды в сезоне 2018/19, пока шли разбирательства по его делу, будет отсутствовать в 63 матчах нового чемпионата. Его зарплата составляет 577,5 тысяч долларов в неделю, но он не будет получать ее до окончания дисквалификации.

Доминго Херман MLB Trade Rumours

Бан для доминиканского бейсболиста стал самым суровым в истории МЛБ за домашнее насилие. В сезоне 2018/19 игрок "Чикабо Кабс" Аддисон Расселл был вынужден пропустить 40 поединков из-за обвинений в его адрес со стороны бывшей жены.

Как сообщал OBOZREVATEL, 79-летняя болельщица погибла во время матча регулярного сезона МЛБ между "Лос-Анджелес Доджерс" и "Сан-Диего Падрес" после попадания мячом в голову.

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