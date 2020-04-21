Главная Новости
21 апреля • обновлено в 12:54
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"Сделали бизнес": капитан волейбольной сборной Украины возмутился из-за ситуации на границе

619
Читать материал на украинском

Капитан сборной Украины по волейболу и игрок итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий рассказал о неприятной ситуации на украинской границе, с которой ему пришлось столкнуться.

Наш спортсмен преодолел непростой путь для того, чтобы вернуться на родину. Он добрался из Перуджи в Рим на машине, затем прилетел оттуда в Минск и направился на границу. Плотницкий рассказал, что все шло хорошо до того, как он попал на украинский пограничный пункт Доманово.

Олег Плотницкий

Олег Плотницкий

Sportarena.com

"Так как 16 числа закрыли пешеходный переход украинской границы и на авто нельзя было выехать хотя бы на нейтральную территорию, наши пограничники сделали неплохой бизнес! После того как вы пройдете 1,7 км от белорусской границы до украинской, вам предложат автобус для переезда нашей границы (от шлагбаума до шлагбаума 300м). Другого варианта нет... И вам приходится платить 250 грн, чтобы перейти свой же границу и заехать в свою же родную страну и попасть домой! Причем цену за проезд, как намекнул нам водитель автобуса, устанавливают сами пограничники!" – написал волейболист у себя в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Плотницкий передал обращение жителей Перуджи к гражданам Украины.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Волейбол" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Волейбол Коронавирус
Тег
сборная Украины по волейболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Динамо Брест
VS
Шахтер Солигорск
Победа Динамо Брест
2.17 Сделать ставку
Городея
VS
БАТЭ
Городея с форой (+1)
1.88 Сделать ставку
Городея
VS
БАТЭ
Тотал меньше 2.5
1.50 Сделать ставку
Славия
VS
Минск
Победа Славии
2.14 Сделать ставку
Неман
VS
Энергетик-БГУ
Победа Немана с форой (0)
1.60 Сделать ставку
Смолевичи
VS
Динамо Минск
Победа Динамо Минск
1.98 Сделать ставку
MIBR
VS
MAD Lions
Победа MIBR
1.97 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Godsent
Победа Godsent
1.90 Сделать ставку
AVEZ
VS
OG
Победа OG с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
forZe
VS
Virtus.pro
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку