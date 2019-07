Сбежавший в Россию украинский боец после страшного нокаута попал в больницу

Украинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник (57-13-1), ставший в 2014-м гражданином РФ, потерпел поражение от Уолта Харриса (13-7-1) на турнире UFC on ESPN 4.

42-летний уроженец Харькова унизительно проиграл 36-летему американцу на 12-й секунде первого раунда, пропустив мощнейший удар рукой. Россиянин смог покинул октагон лишь с помощью других людей.

"По словам менеджера Авраама Кава, Алексей в настоящее время находится в местной больнице. Они боятся, что он порвал свои крестообразные связки, но это еще не подтверждено", – сообщил журналист Ариэль Хельвани.

Alexey Oleinik is currently at a local hospital, per his manager Abraham Kawa. The fear is he tore his ACL but it’s not confirmed yet. Andrei Arlovski and Ben Rothwell, also clients of Kawa’s, were not transported to the hospital, he said.