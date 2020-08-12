Белорус Николай Башан, входивший в сборную России по метанию молота, вернулся на родину.

По словам призера всероссийских легкоатлетических соревнований, изначально в РФ он поехал из-за своего наставника.

"Вариантов остаться в России хватало. Но у меня всегда в мыслях было понимание, что там я жить не буду. Это не страна для жизни. Что с ней не так? Суета, какая-то озлобленность, напряжение. В Минске люди гораздо добрее и спокойнее. Никто никуда не спешит, комфортная жизнь. А там – муравейник", – приводит слова Башана sb.by.

Как сообщал OBOZREVATEL, болгарский полузащитник "Ростова" Ивелин Попов рассказал, что испытали в России его жена Елена и дети после того, как ему был диагностирован коронавирус.

По словам футболиста, несмотря на отрицательные результаты у женщины, в Ростове местные жители отказывались вместе с ней идти в доме по одной лестнице.