Российским спортсменам угрожает полная изоляция

Руководители Всемирного антидопингового агентства (WADA) разочарованы действиями России, которая сорвала все оговоренные ранее сроки по передачи организации данных Московской антидопинговой лаборатории.

Это было одним из условий восстановление статуса Российского антидопингового агентства в правах. Теперь такие действия властей могут привести к полной изоляции российских атлетов и недопуск их к крупнешим международным соревнованиям, включая Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Крейг Риди

"Я крайне разочарован тем, что сдача данных не была совершена в сроки, оговоренные Исполнительным советом в сентябре нынешнего года. С тех пор WADA работала с российскими властями, чтобы уложиться до дедлайна, что, очевидно, было бы в интересах честного спорта. Процесс, оговоренный Исполнительным советом в сентябре, теперь будет запущен", — заявил президент WADA Крейг Риди.

Комитет WADA по рассмотрению соответствия соберется 14-15 января 2019 года и примет решение о том, как действовать в нынешних реалиях в отношении российских спортсменов и Российского антидопингового агентства.

Ранее глава Американского антидопингового агенства Трэвис Тайгарт призвал руководителей Всемирного антидопингового агентства вновь лишить Россию статуса соответствия стандартам и отстранить от участия в соревнованиях.

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