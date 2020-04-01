Российский боец UFC объяснил отказ Хабиба лететь на бой с Фергюсоном

Российский боец UFC Петр Ян заявил, что Хабиб Нурмагомедов может просто не хотеть лететь в США на бой против Тони Фергюсона, который запланирован на 18 апреля.

В интервью YouTube-каналу Fightspace он напомнил, что до этого россиянин летал в Абу-Даби, так как думал, что поединок пройдет там, и только недавно вернулся из США.

Хабиб Нурмагомедов, Дэйна Уайт и Тони Фергюсон

"Насколько я знаю, на сегодняшний день улететь из России в США можно. Думаю, что Хабиб уже не хочет лететь в США, так как они оттуда только вернулись. Вероятность того, что бой проведут в США, есть. Так что если они захотят драться, то полетят, если нет, то нет. Почему Нурмагомедов может не захотеть? Это усталость, часовые пояса. Но в принципе время есть, в США я всегда улетал за 10-12 дней до боя. Если ты хорошо готов, то не думаю, что это будет проблемой", – сказал Ян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хабиб заявил, что из-за закрытия границ России его бой против Фергюсона, вероятно, не состоится. В СМИ также появилось имя бойца, который с наибольшей вероятностью должен заменить россиянина.

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