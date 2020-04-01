Главная Новости
1 апреля • обновлено в 10:57
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Российский боец UFC объяснил отказ Хабиба лететь на бой с Фергюсоном

1.1т
Читать материал на украинском

Российский боец UFC Петр Ян заявил, что Хабиб Нурмагомедов может просто не хотеть лететь в США на бой против Тони Фергюсона, который запланирован на 18 апреля.

В интервью YouTube-каналу Fightspace он напомнил, что до этого россиянин летал в Абу-Даби, так как думал, что поединок пройдет там, и только недавно вернулся из США.

Хабиб Нурмагомедов, Дэйна Уайт и Тони Фергюсон

Хабиб Нурмагомедов, Дэйна Уайт и Тони Фергюсон

"Насколько я знаю, на сегодняшний день улететь из России в США можно. Думаю, что Хабиб уже не хочет лететь в США, так как они оттуда только вернулись. Вероятность того, что бой проведут в США, есть. Так что если они захотят драться, то полетят, если нет, то нет. Почему Нурмагомедов может не захотеть? Это усталость, часовые пояса. Но в принципе время есть, в США я всегда улетал за 10-12 дней до боя. Если ты хорошо готов, то не думаю, что это будет проблемой", – сказал Ян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хабиб заявил, что из-за закрытия границ России его бой против Фергюсона, вероятно, не состоится. В СМИ также появилось имя бойца, который с наибольшей вероятностью должен заменить россиянина.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Хабиб - Фергюсон" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Хабиб - Фергюсон
Персоны
Тони Фергюсон Хабиб Нурмагомедов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Леброн Джеймс станет самым результативным игроком в истории NBA
1.29 Сделать ставку
Билли Айлиш победит на Грэмми-2021 более чем в 2.5 номинациях
2.00 Сделать ставку
В прокат до 1 января 2022 года выйдет художественный фильм про коронавирус
1.74 Сделать ставку
NewBee
VS
Royal Never Give Up
Победа NewBee с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
FURIA
Победа FURIA с форой в +1,5 карты
1.53 Сделать ставку
Gen.G
VS
MIBR
Победа MIBR
1.75 Сделать ставку
Dignitas
VS
Orgless
Победа Orgless
2,20 Сделать ставку
G2
VS
Virtus.pro
Победа G2 c форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Pompa
VS
SKADE
Победа SKADE с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
mousesports
VS
TyLoo
Победа TyLoo с форой в +4,5 раунда на первой карте
2,25 Сделать ставку