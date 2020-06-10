Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что легкоатлетов из РФ лишат возможности выступать под нейтральным флагом на международных соревнованиях, если Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатит штраф в размере 5 миллионов долларов.

"Пять миллионов долларов обязательно должны быть выплачены. Я не хочу предварять решение World Athletics, но последствия могут быть тяжелыми. Если платеж не будет внесен до 1 июля, будет рассмотрен вопрос членства ВФЛА в World Athletics и вопрос о нейтральном статусе наших легкоатлетов. Имею в виду, что всего этого можно лишиться. Это отбросит российскую легкую атлетику назад на долгие годы, наши спортсмены просто не смогут выступать ни в каком статусе. Это точно", – цитирует Гануса издание Чемпионат.

Российских легкоатлетов могут лишить нейтрального статуса Спорт день за днем

Отмечается, что за ситуацию с допинговым скандалом ВФЛА была оштрафована на 10 миллионов долларов (5 из которых условно) и временно лишена членства в Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (World Athletics).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году деятельность ВФЛА была приостановлена из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил.

9 декабря 2019 года WADA лишило права Россию участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

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