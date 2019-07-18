Реванш Конор - Хабиб: глава UFC сделал заявление

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сделал заявление о реванше ирландца Конора МакГрегора с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Он заявил, что Макгрегор не будет драться с победителем пары Нурмагомедов - Порье.
Бой между Хабибом и Конором состоялся осенью 2018 года
"Конор должен вернуться в конце года или в начале следующего. Все будет зависеть от того, что произойдет в поединке между Хабибом и Дастином. Но он не встретится с победителем этого боя. Этот поединок лишь прояснит положение дивизиона", - отметил Дана Уайт, слова которого приводит TMZ.
Поединок Нурмагомедова и американца Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби.
Напомним, бой между Хабибом и Конором состоялся на турнире UFC 229, и победу одержал россиянин в 4-м раунде.
Как сообщал OBOZREVATEL, Конор Макгрегор унизил жену Хабиба.
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