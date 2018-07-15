Регбийный матч в Англии завершился смертельной трагедией

Регбист-любитель Макс Блейкели скончался во время матча в Великобритании. 32-летний мужчина выступал за клуб "Биркеншоу Блюдогс" и умер в перерыве матча с "Хевортом".

Погибший потерял сознание на краю поля, к нему немедленно была вызвана скорая помощь, однако реанимировать его не удалось.

Макс Блейкели

"Мы сделали все, что могли. Врачи приехали через шесть минут и пытались с помощью дефибриллятора завести сердце. Они работали с ним около получаса, но спасти так и не смогли", - поделился подробностями трагедии пресс-секретарь клуба Кен Сайкс.

Прибывшая на место смерти полиция не обнаружила ничего подозрительного, что могло бы указать на насильственную смерть Блейкели, сообщает Yorkmix.

"Конечно, сегодня очень жарко, но на поле было 30 игроков и с остальными ничего не случилось. Макс не получал никаких ударов, насколько нам известно", - уточнил Сайкс.

Как сообщал OBOZREVATEL 3 июля у знаменитого украинского боксера умер сын.