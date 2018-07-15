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Регбийный матч в Англии завершился смертельной трагедией

1.8тЧитать новость на украинском

Регбист-любитель Макс Блейкели скончался во время матча в Великобритании. 32-летний мужчина выступал за клуб "Биркеншоу Блюдогс" и умер в перерыве матча с "Хевортом".

Погибший потерял сознание на краю поля, к нему немедленно была вызвана скорая помощь, однако реанимировать его не удалось.

Макс Блейкели

"Мы сделали все, что могли. Врачи приехали через шесть минут и пытались с помощью дефибриллятора завести сердце. Они работали с ним около получаса, но спасти так и не смогли", - поделился подробностями трагедии пресс-секретарь клуба Кен Сайкс.

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Прибывшая на место смерти полиция не обнаружила ничего подозрительного, что могло бы указать на насильственную смерть Блейкели, сообщает Yorkmix.

"Конечно, сегодня очень жарко, но на поле было 30 игроков и с остальными ничего не случилось. Макс не получал никаких ударов, насколько нам известно", - уточнил Сайкс.

Как сообщал OBOZREVATEL 3 июля у знаменитого украинского боксера умер сын.

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Тема
регби
Место
Англия
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