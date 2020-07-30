Путинская Россия – позор для всего мира, – Родченков

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в автобиографической книге рассказал об отношении к России.

"Допинговый палач", как его называли в СМИ, признался, что Владимир Путин довел страну до позорного состояния.

Григорий Родченков СЭ

"Кремль называл меня перебежчиком и предателем, но где же моя родина? Путинская Россия – это позор для всего мира. Моей истинной родиной были леса и луга между Ромашково и Раздорами на западе Москвы, по которым я бегал всю жизнь. Я стал "безличным", как Никита Камаев [бывший директор РУСАДА, который умер 14 февраля при загадочных обстоятельствах - прим.Ред.], только я все еще был жив. Я знал, что больше никогда не вернусь домой", – написал Родченков в книге, отрывок из которой цитирует sports.ru.

Напомним, что 61-летний Родченков получил всемирную известность в 2016 году после того, как рассказал о существовании в России государственной допинг-программы. С января 2016 года проживает в США, является информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) и одним из основных фигурантов доклада Макларена. Участвует в федеральной программе США по защите свидетелей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокат Родченкова заявлял, что в случае возвращения в России его клиента ждут пытки и смерть.