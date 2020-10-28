Призер Олимпийских игр неожиданно умер в 37 лет

Cеребряный призер соревнований по бобслею на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере немец Ричард Аджей умер в 37 лет, сообщается на сайте Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Смерть наступила 26 октября. Причина и обстоятельства произошедшего не раскрываются. Были ли у спортсмена проблемы со здоровьем, также не уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября футболист южноафриканского "ТС Спортинг" Катлехо Мойела умер в 28 лет.Накануне своей смерти Мойела жаловался на головокружение.

Ранее в России 17-летний футболист умер во время матча команд 2003 г.р. на западе Москвы. Молодой игрок занимался вместе с другими футболистами, когда у него внезапно начались судороги и он потерял сознание.