"Операция на сердце": появились новые подробности состояния отца Хабиба

Тренер и отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап, перенес операцию на сердце в одном из военных госпиталей Москвы.

"В среду ему сделали операцию на сердце. Летом он лечился в Германии, у него сердце слабое. На фоне пневмонии, видимо, осложнение. В каком состоянии – пока никаких данных нет. Что было у него – никто не знает, известно только то, что операцию сделали в среду (13 мая – Ред.)", – цитирует слова друга Хабиба Рамазана Рабаданова издание Sportbox.

Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы Sportbox

Он сомневается в диагнозе Абдулманапа и не знает, что пережил Нурмагомедов-старший – инсульт или инфаркт. Рабаданов также признался, что узнал о его пребывании в коме из СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля отец Хабиба был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Казалось, что его состояние улучшилось, поскольку в своем первом посте в Instagram после попадания в больницу Абдулманап поблагодарил врачей.

Однако 3 мая появилась информация о том, что Нурмагомедов-старший был в экстренном порядке доставлен в одну из московских военных клиник. Позже стало известно, что он находится в коме в крайне тяжелом состоянии.

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