''Огромная честь'': олимпийский чемпион из Украины похвастался фото с главой УПЦ МП

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев выложил совместное фото с главой Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием.

"Огромная честь побывать в гостях у Митрополита Онуфрия. Всех с праздником Святого Николая", – написал 25-летний дончанин у себя в Instagram.

Онуфрий и Верняев

Стоит отметить, что Онуфрий по завершению объединительного Собора, который прошел в Софии Киевской, потерял титул митрополита Киевского и всея Украины.

Такой снимок вызвал бурную реакцию у подписчиков спортсмена. Пользователи недовольны тем, что Верняев посетил раскольников.

"И ты туда же. Вот зачем провоцировать общество ? Ты публичный человек, спортсмен, на тебя многие ровняются. Если ты живешь в Украине, будь любезен, ходи в украинскую церковь. Если же тебя там что то не устраивает, ходи в МП, но не обязательно это показывать, как я уже сказал, ты публичный человек, и потом это может вылезти боком", — пишут юзеры.

Ранее Верняев рассказал историю, что ему побили машину после отказа спеть нашумевший хит о Путине.