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''Огромная честь'': олимпийский чемпион из Украины похвастался фото с главой УПЦ МП

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев выложил совместное фото с главой Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием.

"Огромная честь побывать в гостях у Митрополита Онуфрия. Всех с праздником Святого Николая", – написал 25-летний дончанин у себя в Instagram.

Онуфрий и Верняев

Онуфрий и Верняев

Стоит отметить, что Онуфрий по завершению объединительного Собора, который прошел в Софии Киевской, потерял титул митрополита Киевского и всея Украины.

Такой снимок вызвал бурную реакцию у подписчиков спортсмена. Пользователи недовольны тем, что Верняев посетил раскольников.

"И ты туда же. Вот зачем провоцировать общество ? Ты публичный человек, спортсмен, на тебя многие ровняются. Если ты живешь в Украине, будь любезен, ходи в украинскую церковь. Если же тебя там что то не устраивает, ходи в МП, но не обязательно это показывать, как я уже сказал, ты публичный человек, и потом это может вылезти боком", — пишут юзеры.

''Огромная честь'': олимпийский чемпион из Украины похвастался фото с главой УПЦ МП
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Персоны
Олег ВерняевМитрополит Онуфрий
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Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
Шановні, він Вєрняєв-данєцкій,облиште його,поки у мордор не втік !
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