Официально: UFC наказала русского бойца за драку с МакГрегором

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) дисквалифицировал россиянина Зубайру Тухугова, который со спины напал на Конора МакГрегора после боя с Хабибом Нурмагомедовым. Бойца на турнире UFC Fight Night заменит американец Майкл Джонсон.

Поединок Джонсон - Лобов состоится 27 октября. "Майкл Джонсон заменит Зубайру Тухугова в бою с Артемом Лобовым из-за расследования, которое проводит Атлетическая комиссия штата Невада", — говорится в официальном сообщении организации.

Как сообщал OBOZREVATEL Нурмагомедов (26-0) победил МакГрегора (21-3) удушающим приемом.

После победы Хабиб перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса.Дальше к драке подключились все зрители, сидевшие в первых рядах. Тухугов выпрыгнул в клетку и со спины нанес несколько ударов МакГрегору.

Глава промоушена Дэйна Уайт пообещал, что бойцы, напавшие на ирландца после боя, будут изгнаны из UFC.

Из-за этих слов между UFC и Нурмагомедовым возник конфликт: россиянин пригрозил разорвать свой контракт, если промоушен откажется от Зубайры.