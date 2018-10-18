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Официально: UFC наказала русского бойца за драку с МакГрегором

30.4тЧитать материал на украинском

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) дисквалифицировал россиянина Зубайру Тухугова, который со спины напал на Конора МакГрегора после боя с Хабибом Нурмагомедовым. Бойца на турнире UFC Fight Night заменит американец Майкл Джонсон.

Поединок Джонсон - Лобов состоится 27 октября. "Майкл Джонсон заменит Зубайру Тухугова в бою с Артемом Лобовым из-за расследования, которое проводит Атлетическая комиссия штата Невада", — говорится в официальном сообщении организации.

Как сообщал OBOZREVATEL Нурмагомедов (26-0) победил МакГрегора (21-3) удушающим приемом.

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После победы Хабиб перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса.Дальше к драке подключились все зрители, сидевшие в первых рядах. Тухугов выпрыгнул в клетку и со спины нанес несколько ударов МакГрегору.

Глава промоушена Дэйна Уайт пообещал, что бойцы, напавшие на ирландца после боя, будут изгнаны из UFC.

Из-за этих слов между UFC и Нурмагомедовым возник конфликт: россиянин пригрозил разорвать свой контракт, если промоушен откажется от Зубайры.

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