Нурмагомедов устроил грандиозную драку с болельщиками после боя с МакГрегором

В Лас-Вегасе прошел бой на турнире смешанных единоборств UFC за титул в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым (26-0) и Конором МакГрегором (21-3). Хабиб победил Конора удушающим приемом в четвертом раунде, спровоцировав затем грандиозную потасовку.

После боя россиянин перелез через октагон и напал на друга из спарринг-партнеров Конора Диллона Дэниса. В этот момент в клетку вошел секундант Хабиба и боец UFC Зубайра Тухугов и начал драться с МакГрегором.

Позже к драке присоединились зрители, которые сидели в первых рядах. В итоге Хабиб покинул зал в сопровождении полиции. Пояс чемпиону не вручали.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный американский боец UFC отказался ехать в России, назвав, по мнению российских СМИ, странную причину.