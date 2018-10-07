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Нурмагомедов устроил грандиозную драку с болельщиками после боя с МакГрегором

12.4тЧитать материал на украинском

В Лас-Вегасе прошел бой на турнире смешанных единоборств UFC за титул в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым (26-0) и Конором МакГрегором (21-3). Хабиб победил Конора удушающим приемом в четвертом раунде, спровоцировав затем грандиозную потасовку.

После боя россиянин перелез через октагон и напал на друга из спарринг-партнеров Конора Диллона Дэниса. В этот момент в клетку вошел секундант Хабиба и боец UFC Зубайра Тухугов и начал драться с МакГрегором.

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Позже к драке присоединились зрители, которые сидели в первых рядах. В итоге Хабиб покинул зал в сопровождении полиции. Пояс чемпиону не вручали.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный американский боец UFC отказался ехать в России, назвав, по мнению российских СМИ, странную причину.

Читайте все новости по теме "МакГрегор – Нурмагомедов" на OBOZREVATEL.

Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Хабиб НурмагомедовКонор МакГрегор
Место
США
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