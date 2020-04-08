Чемпион Европы в составе сборной России по волейболу и игрок уфимского "Урала" Алексей Спиридонов ситуацию с коронавирусом в РФ.

Алексей Спиридонов Спорт-Экспресс

"Эта ситуация с коронавирусом какая-то клоунада. Я о таких строгих мерах – сидеть дома. Чего сидеть дома-то? У меня жена вируса боится. Заставляет руки мыть, когда выношу мусор в своем дворе. При этом я не контактирую с внешним миром. Другое дело – когда ты живешь в многоквартирном доме, когда тронешь кнопку лифта, дверь подъезда и так далее. А чего бояться-то коронавируса? Я не боюсь. Мы все равно все рано или поздно умрем", – приводит слова Спиридонова "Р-Спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун призналась, что ее сильно расстроило легкомыслие россиян, которые не считают угрозу коронавируса серьезной.

29 марта российский комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев возмутился поведением россиян, которые не соблюдают карантин при пандемии коронавируса.

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