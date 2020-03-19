"Моя обида": вид спорта, который вы не ожидали увидеть в топ-5 самых популярных в Украине

Недавно ко мне обратился мой друг, вместе с которым в свое время неоднократно доводилось выходить на регбийные поля, с таким вопросом: "Читаю почти все, что ты пишешь на OBOZREVATEL, а пишешь ты немало.

Вот только не пойму, почему ни разу не встретил твоих материалов о регби, которому ты отдал не один год, был серебряным призером чемпионата СССР, пятикратным чемпионом Украины, стал мастером спорта СССР, поиграл в "Динамо", "Спартаке", а завершил карьеру в 34 года в "Авиаторе". Ведь ты в свое время, работая в популярных газетах и на телевидении, много писал и говорил о регби…"

Я сразу и не нашелся, что ответить своему многолетнему партнеру по команде. Как и сам себе не могу дать ответ на этот вопрос. Основная причина – моя обида на то, что в силу многих объективных и субъективных обстоятельств, в Украине, в ее столице в частности, пропал интерес к регби, которое более ста лет назад подарила, как и футбол, Англия.

В свое время "Авиатор" был чемпионом СССР, трехкратным вице-чемпионом, дважды бронзовым призером, обладателем Кубка СССР, успешно сражался с московскими клубами "Слава", "Фили", тбилиским "Динамо", подмосковным ВВА, ленинградским "Приморцем", СКА из Алма-Аты… Также "Авиатор" был базовым клубом сборной СССР, многократным чемпионом Украины, восемь бывших игроков столичного клуба стали заслуженными тренерами Украины.

В свое время в ежегодных рейтингах самых популярных команд Украины вслед за футбольным "Динамо", гандбольным "Спартаком", хоккейным "Соколом", баскетбольным "Будивельныком" шел регбийный "Авиатор". Игры киевских мастеров овального мяча собирал на трибунах стадиона "Спартак" по несколько тысяч зрителей, а УТ-1 транслировал матчи с участием команды.

Но увы, лет 15 назад "Авиатор" потерял высоту и пропал с регбийного небосвода. Как и подрезали крылья хоккейному "Соколу", еле сводит концы с концами легендарный "Спартак", исчез "Будивельнык". Покинул в прошлом сезону суперлигу регбийный "Политехник", а ведь студенческий клуб КПИ в 1962 году был основателем первой в Украине регбийной команды.

Обидно, досадно, но не ладно. Киев, который был некогда регбийной столицей страны, утратил свои позиции, уступив пальму первенства Харькову и Одессе. Достаточно сказать, что в этом сезоне в первом круге мы увидели в Киеве всего два матча чемпионата Украины среди клубов суперлиги с участием столичного "Антареса", игроки которого часто на матчи отечественного первенства добираются за свои личные деньги.

Теряет свои позиции в международном рейтинге мужская сборная Украины по регби-15, да и женская семерка далека от высоких достижений. Назвал только несколько причин, которые заставляют "забыть" о некогда любимой игре. Овальный мяч я взял в руки в 24 года, а в 33 стал мастером спорта. Скоро мне 78… Регби дал мне в свое время многое для становления характера. Никогда не забуду встречу в Манчестере с легендарным футболистом Бобби Чарльтоном, который в интервью подтвердил мне сказанные им когда-то слова: "В футбол играют хулиганы, а в регби – джентльмены". Но хватит лирических отступлений…

Действительно, это мой первый материал о регби на OBOZREVATEL. Последует ли продолжение? Возможно. А теперь о матче, который вошел в историю украинского регби.

В розыгрыше Кубка СССР-1979 участвовали и две украинские команды, и, как оказалось, не без успеха. В четвертьфинале "Авиатор" обыграл в подмосковном Монино со счетом 12:10 местный ВВА, на тот момент бронзового призера чемпионата СССР, а "Политехник" на этом же этапе вывел из борьбы чемпиона СССР-1979 московскую "Славу", добыв трудную победу – 9:8.

По решению федерации регби СССР, полуфиналы и финал кубкового турнира принимал Житомир. 8 ноября первыми в финал вышли студенты КПИ. Основные 80 минут игры "Политехника" с пятикратным чемпионом, московским "Фили", сильнейшего не определили – 3:3, а в дополнительное время регбисты КПИ просто вынесли соперника – 11:3. "Авиатор" же в своем матче в этот же день легко справился с тбилиским "Локомотивом" – 21:0.

10 ноября. Дождь, температура +5. Но трибуны житомирского центрального стадиона собрали почти 4,5 тысячи зрителей. Поддержка соперникам была обеспечена. Из Киева приехали много поклонников регби. На поле команды пригласил лучший арбитр страны Альфонсас Грумбинас из Каунаса. Уже в первом тайме "Авиатор" подтвердил, что намерен завладеть кубком, поведя в счете – 9:0. После перерыва они лишь подтвердили свое преимущество, одержав победу – 24:0.

Называю фамилии ребят, некоторые из которых, увы, уже покинули этот мир, которые в тот прохладный ноябрьский вечер совершили в Житомире круг почета с Кубком СССР: Гоняный, Стась (Турик, 70), Брюзгин, Дмитриенко, Евенко (Умецкий, 41), Слюсар, Ключников, Фещенко, Поздняков, Тимашов, Торопов, Клюско, Кофто, Шеверев, Дикалов (тренер – заслуженный тренер УССР И.Бобков).

А "Политехник" в 1979-м стал чемпионом Украины и выиграл чемпионат СССР среди студенческих команд.

Вот таким успешным был сезон 1979 года для двух киевских клубов.

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