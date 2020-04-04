Российский тренер по боксу Антон Кадушин, заболевший коронавирусом, рассказал, как у него развивался недуг.

"Первые симптомы появились 25 марта, утром, поднялась температура 37,5 и сопровождалась сильной ломотой в теле и суставах, особенно в ногах. Вызвал скорую, сказал, что прилетел из Лондона 18 марта. Приехала скорая, сделали тест. Температура по ночам поднималась до 38, из симптомов был только заложен нос, кашля не было, отдышки и затруднения дыхания тоже. На фоне температуры 38 очень сильно болела голова. 28 марта мне позвонили и сказали, что мой мазок дал положительный результат", - написал Кадушин у себя в Instagram.

Антон Кадушин @antonkadushin

По словам специалиста, он оценивает свое состояние, как стабильное

"Температура прыгает от 38,4 по ночам и до 36,7 днём. Промываю нос мироместином и аквамарисом, с температурой борюсь ибуклином, дышу физраствором через небулайзер", - подытожил Кадушин.

Отметим, что Антон Кадушин контактировал с украинцем Александром Усиком после отмены лицензионного олимпийского турнира по боксу в Лондоне.

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