Когда следующий бой Хабиба: названа дата

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов свой следующий поединок проведет осенью нынешнего года.

Обладатель пояса лучшего в легком весе должен был выступить 18 апреля в главном бою вечера UFC 249. Соперником россиянина должен был стать американец Тони Фергюсон, однако шоу было отменено из-за пандемии коронавируса, напоминает SportBox.Ru.

Хабиб Нурмагомедов

Как сообщил президент UFC Дана Уайт, Хабиб вернется в октагон в сентябре или октябре нынешнего года. Ожидается, что соперником россиянин станет победитель американского противостояния Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи, бой которых запланировано на 9 мая во Флориде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вспомнили дебютный бой Хабиба Нурмагомедова в смешанных единоборствах, который состоялся в Полтаве и завершился уверенной победой россиянина.

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