Кличко пробежал 10 км на Kyiv Halt Marathon

Киев снова стал спортивной столицей Европы и мира.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время старта забега на Kyiv Halt Marathon на 10 километрах, передает сайт мэра.

"13 тысяч бегунов из 57 стран мира участвуют в этом году в Международном киевском полумарафоне. И это – новый рекорд соревнований. Многие участники – профессиональные атлеты, которые выигрывали не один престижный марафон мирового уровня. И они сегодня бегут здесь – в нашем городе", – отметил Кличко (чтобы посмотреть видео - доскролльте до конца).

Виталий Кличко kiev.klichko.org

По словам мэра, впервые марафон происходит в обновленном двухдневном формате. Это сделано для того, чтобы все участники смогли комфортно пробежать и чтобы сократить время перекрытия улиц в столице. Начиная с этого года Киевский марафон стал полноправным членом Ассоциации международных марафонов (AIMS) и имеет престижный статус – IAAF BRONZE LABEL.

В рамках киевского полумарафона традиционно проходит "Фандрайзинг марафон. Весна". Его цель – сбор средств на поддержку проектов 14-ти благотворительных фондов на платформе Украинской биржи благотворительности.

"Очень приятно видеть столько спортивных и активных людей, столько счастливых лиц. И погода сегодня хорошая! Это хорошо, что в Киеве происходит все больше соревнований и активностей. Наш город становится спортивной европейской столицей", – отметил Виталий Кличко, финишировав в забеге на 10 километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Кличко заявил, что стимулирует внедрение новых идей в различных сферах жизни столицы

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