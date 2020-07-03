Киберспорт - новая реальность

Интерес к киберспорту растет ежедневно как среди участников, так и среди коммерческих партнеров. Многие организации из классического спорта решили не отставать и пытаются проводить собственные акции и кибер-турниры. Но есть ли в этом смысл для них?

В чем разница между киберспортом и симуляторами? “Убьет” ли киберспорт классический спорт? Какая судьба ждет киберспорт? На эти и многие другие вопросы ответят ведущие эксперты. Очередная встреча Sports Talk Club, организованная Parimatch при поддержке Tribuna.com и Xsport, пройдет 7 июля в 11:00.

В рамках образовательной платформы PM Education выступят:

Один из лучших экспертов киберспортивной индустрии, Head of Esports Parimatch Степан Шульта. Он расскажет о структуре отрасли, даст советы о том, что делать представителям классического спорта сегодня.

Владислав Шовковский, президент украинской ассоциации электронного футбола, поделится готовыми рецептами как популяризировать спорт через гейминг, а также как на этом заработать.

Денис "Phoenix" Евтушик, лучший игрок Украины в FIFA по версии fifa.gg, раскроет секреты "внутренней" кухни профессиональных киберспортсменов.

Не пропустите очередной Sports Talk Club, организованный компанией Parimatch при поддержке Tribuna.com и Xsport.

Регистрация: https://forms.gle/sw6NhK9q7RtStSU86