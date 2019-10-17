Хабиб устроил бойкот в России: СМИ узнали причину

Стала известна причина бойкота, который устроил чемпион UFC в легком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов журналистам в Москве, не появившись на собственной пресс-конференции.

Хабиб Нурмагомедов

По сообщению телеграм-канала LIFE SHOT, боец прибыл на место, но в последний момент решил не выходить к журналистам. Нурмагомедову якобы не понравилось, что в зале мало людей.

На все вопросы представителей прессы отвечали коллеги Нурмагомедова, которые извинились за то, что Хабиб не появился, а также объяснили происходящее возможным недомоганием российского спортсмена.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг 17 октября Хабиб Нурмагомедов отметился странным поступком в Москве.

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