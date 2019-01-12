Хабиб унизил МакГрегора позорным фото

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил свою победу над Конором МакГрегором в последнем поединке 8 октября.

На своей странице в Instagram российский боец опубликовал фото удушающего приема, которым он победил скандального британца.

"Ты будешь жить с этим позором всю свою жизнь, с...." - подписал снимок Хабиб.

Ранее МакГрегор в словесной перебранке с экс-чемпионом мира по боксу Полом Малиньяджи вспомнил поединок против Хабиба. Ирландский боец обозвал россиянина нытиком и раскритиковал его за постоянные апелляции к рефери во время боя.

Нурмагомедов - МакГрегор

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер чемпиона Абсолютного боксерского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказался о реванше против британца Конора МакГрегора.

Наставник россиянина не исключил возможного ответного противостояния двух бойцов.

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