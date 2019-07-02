Хабиб – Порье: назван фаворит чемпионского боя UFC

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов считается абсолютным фаворитом боя с американцем Дастином Порье.

Возвращение дагестанца после знакового поединка против Конора МакГрегора состоится 7 сентября в эмиратском Абу-Даби.

Ставки на победу действующего обладателя титула в легком весе принимаются с коэффициентом 1,264. Ничья оценивается котировкой 72,00. А показатели на успех Порье достигают уровня 4,08. При этом поставить на досрочную победу Хабиба можно с коэффициентом 1,95. Аналогичная позиция на американца равна показателю 4,50.

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье

При этом аналитики предположили, что россиянин, скорее всего, победит болевым или удушающим приемом. Ставки на это определяются котировкой 2,75.

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