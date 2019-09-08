"Это не трешток": Хабиб прокомментировал победу над Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сразу после победы над Дастином Порье дал обширный комментарий.

"Почему у меня футболка Порье? Она пойдет на благотворительность. Парни, напомните, чтобы я продал эту футболку и отдал вырученные деньги на благотворительность в его фонд. Это то, чего я хочу, поэтому между нами [с Порье] столько уважения – по сравнению с прошлым боем. Вы знаете, что там был за балабол [Конор]. Было много сумасшествия, но я хочу все забыть. Мы показали, что такое ММА. Что главное – уважение. Когда ты приходишь в зал, первое, чему тренер и вообще все тебя учат – уважение к залу, уважение к тренерам. Надо убирать свой зал. Это уважение. ММА – это не трешток", - заявил дагестанец в прямом эфире "Первого канала".

Хабиб продолжил говорить на русском языке.

"Большое спасибо всем, кто приехал, кто поддерживает. Вижу много папах, потому что это культура не только Дагестана, не только Чечни и Ингушетии — всего Северного Кавказа. Там, где я вырос, в горах, мы носим папахи. Но не потому, что можем носить их. Для этого нужна честь, ты должен быть мужчиной. Только настоящие мужчины носят папахи, женщины папахи у нас не носят. Когда я видел эти папахи, входя сюда, то заряжался энергией", - подытожил Нурмагомедов.

Новости Хабиб снова выпрыгнул из клетки после боя

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Хабиб - Порье завершился в третьем раунде после того, как Нурмагомедов удачно провел удушающий прием.

Позже была опубликована полная запись боя.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!