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9 сентября • обновлено в 11:19
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"Это не трешток": Хабиб прокомментировал победу над Порье

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сразу после победы над Дастином Порье дал обширный комментарий.

"Это не трешток": Хабиб прокомментировал победу над Порье

"Почему у меня футболка Порье? Она пойдет на благотворительность. Парни, напомните, чтобы я продал эту футболку и отдал вырученные деньги на благотворительность в его фонд. Это то, чего я хочу, поэтому между нами [с Порье] столько уважения – по сравнению с прошлым боем. Вы знаете, что там был за балабол [Конор]. Было много сумасшествия, но я хочу все забыть. Мы показали, что такое ММА. Что главное – уважение. Когда ты приходишь в зал, первое, чему тренер и вообще все тебя учат – уважение к залу, уважение к тренерам. Надо убирать свой зал. Это уважение. ММА – это не трешток", - заявил дагестанец в прямом эфире "Первого канала".

Хабиб продолжил говорить на русском языке.

"Большое спасибо всем, кто приехал, кто поддерживает. Вижу много папах, потому что это культура не только Дагестана, не только Чечни и Ингушетии — всего Северного Кавказа. Там, где я вырос, в горах, мы носим папахи. Но не потому, что можем носить их. Для этого нужна честь, ты должен быть мужчиной. Только настоящие мужчины носят папахи, женщины папахи у нас не носят. Когда я видел эти папахи, входя сюда, то заряжался энергией", - подытожил Нурмагомедов.

Новости
Хабиб снова выпрыгнул из клетки после боя

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Хабиб - Порье завершился в третьем раунде после того, как Нурмагомедов удачно провел удушающий прием.

Позже была опубликована полная запись боя.

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UFC Хабиб – Порье
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Хабиб Нурмагомедов
Место
ОАЭ Абу-Даби
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Ferat Bey
Ferat Bey
Это да. Натоящий баран должен носить папаху. Как тупые, гонористые, наглые и злобные бараны с Северного Кавказа, например. Смелые папахоносцы Северного Кавказа ВСЕГДА заканчивают тем, что становяться верными псами Российской Империи, которые готовы на подносе голову неугодного принести своему Хозяину, если тот только попросит принести шапку того человека. Да, всем известно, что папахоносцы Северного Кавказа очень смелые. Вот только тогда зачем мне их смелость? Если она идёт рядом с их подлостью, злобой и тупостью. Пусть развлекают Хозяина Российской Империи. Аса, аса... на Кавказе есть гора, под горой течёт река... Сволочи... "Братаны" herovi. Жаль, что упырь Сталин всех дагестанцев, черкесов, ингушей, чечен не уничтожил. Да, мне жаль. Это было бы СПРАВЕДЛИВО. Я так понимаю справедливость.
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