Экс-боец UFC испытал на себе страшную пытку

Бывший средневес UFC (смешанные единоборства) Тим Кеннеди, прошедший службу в элитном отряде Зеленых беретов в армии США, испробовал на себе пытку водой. В использовании таких пыток обвиняют Джину Хаспел - главного кандидата на пост главы ЦРУ.

Утопление водой – это вид пытки, используемый для допроса подозреваемых. Человека помещают под наклоном 10-20 градусов, накидывают тонкую тряпку на голову и заливают воду. У допрашиваемого создается впечатление, что он тонет.

Многие люди жестко критикуют Джину, считая пытки недопустимым средством получения информации в наше гуманное время. В своем Instagram Кеннеди выложил видео, где проходит данную процедуру.

"Вчера делали это почти 45 минут. Держали напор 10-60 секунд без перерыва. Они не говорили мне, когда накинут полотенце и начнут. Это не пытка! Черт, да сразу после этого мы лопали тако с вином", - подписал ролик автор.

Чуть позже боец подчеркнул свое лояльное отношение к подобной практике:

"Многие люди говорят, что это пытка и использовать ее – аморально. Но они не понимают, о чем говорят. У вас возникает ощущение, что вы тонете, но на самом деле это не так. Утопление – это когда вода попадает в легкие, верно? Но при этой "пытке" вода заливается вам в рот и нос, но не попадает в легкие. Это неприятная, но эффективная процедура", - отметил он.

Кеннеди ориентируется на собственный опыт, полученный во время службы в подразделении зеленых беретов.

"Я видел настоящие пытки, находил людей с отрезанными пальцами. Видел людей с отрезанными грудными мышцами. Видел людей с отрезанными веками, чтобы они смотрели, как убивают их семьи. Это – пытки. А то о чем они говорят – просто водичка, которую льют тебе на лицо", - подытожил Кеннеди.

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