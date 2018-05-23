Экс-боец UFC испытал на себе страшную пытку

Бывший средневес UFC (смешанные единоборства) Тим Кеннеди, прошедший службу в элитном отряде Зеленых беретов в армии США, испробовал на себе пытку водой. В использовании таких пыток обвиняют Джину Хаспел - главного кандидата на пост главы ЦРУ.
Утопление водой – это вид пытки, используемый для допроса подозреваемых. Человека помещают под наклоном 10-20 градусов, накидывают тонкую тряпку на голову и заливают воду. У допрашиваемого создается впечатление, что он тонет.
Многие люди жестко критикуют Джину, считая пытки недопустимым средством получения информации в наше гуманное время. В своем Instagram Кеннеди выложил видео, где проходит данную процедуру.
We did this yesterday for almost 45 minutes. The average pour was anywhere from 10 to 60. They wouldn’t tell me when they were going to put the towel on they would just smash it on my face and start pouring. You can’t hold your breath while they do it because the water runs down your sinuses. The water run hrough your eyes, down your nose, and pools at the back of your throat. It was a baptism in freedom. It’s not torture!!!! Hell we had elk tacos and wine afterwards. #waterboarding
"Вчера делали это почти 45 минут. Держали напор 10-60 секунд без перерыва. Они не говорили мне, когда накинут полотенце и начнут. Это не пытка! Черт, да сразу после этого мы лопали тако с вином", - подписал ролик автор.
Чуть позже боец подчеркнул свое лояльное отношение к подобной практике:
"Многие люди говорят, что это пытка и использовать ее – аморально. Но они не понимают, о чем говорят. У вас возникает ощущение, что вы тонете, но на самом деле это не так. Утопление – это когда вода попадает в легкие, верно? Но при этой "пытке" вода заливается вам в рот и нос, но не попадает в легкие. Это неприятная, но эффективная процедура", - отметил он.
Кеннеди ориентируется на собственный опыт, полученный во время службы в подразделении зеленых беретов.
"Я видел настоящие пытки, находил людей с отрезанными пальцами. Видел людей с отрезанными грудными мышцами. Видел людей с отрезанными веками, чтобы они смотрели, как убивают их семьи. Это – пытки. А то о чем они говорят – просто водичка, которую льют тебе на лицо", - подытожил Кеннеди.
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