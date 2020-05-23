В июне 2019 года MARUV отказалась отвечать на вопрос "чей Крым" перед концертом в Киеве

В январе 2018-го Усик вышел из себя после вопроса о Крыме, "наехав" на журналистов за "такие собачьи вопросы"

Непобедимый украинский боксер Александр Усик уходит от прямого ответа о том, признает ли он полуостров украинским или российским, отвечая, что "Крым - это Крым" и он принадлежит Богу

Многократная чемпионка Украины по боксу и боец смешанных единоборств (ММА) Елена Колесник возмущена поведением многих политиков и журналистов, которые задают спортсменам провокационные вопросы.

Елена Колесник @kolesnyk.olena.ua

"На протяжении шести лет у нас творится дичайший ужас, и за счет этого ужаса хайпуют все кому не лень. Я не понимаю, почему журналисты задают вопрос "Чей Крым?" спортсмену Усику или артистке MARUV. У кого вы спрашиваете? Почему не спросите у политиков, у военных? Вот эти люди должны ответить на этот вопрос. На чем вы хайпуете, сволочи? Почему вы не рассказываете, что на самом деле происходит дома? Опять же страшно. Страшно, что вз**бут [накажут]", – заявила Колесник.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Как сообщал OBOZREVATEL, Колесник вызвала на бой телеведущую журналистку Янину Соколову, за ее оскорбления в адрес Александра Усика.

Колесник в 2017 году похвасталась фото в Москве с самой скандальной спортсменкой России Марьяной Наумовой, которая первой получила звание "заслуженный мастер спорта "ДНР" во время нелегального визита на оккупированный Донбасс.

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