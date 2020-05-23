Многократная чемпионка Украины по боксу и боец смешанных единоборств (ММА) Елена Колесник возмущена поведением многих политиков и журналистов, которые задают спортсменам провокационные вопросы.
Елена Колесник
@kolesnyk.olena.ua
"На протяжении шести лет у нас творится дичайший ужас, и за счет этого ужаса хайпуют все кому не лень. Я не понимаю, почему журналисты задают вопрос "Чей Крым?" спортсмену Усику или артистке MARUV. У кого вы спрашиваете? Почему не спросите у политиков, у военных? Вот эти люди должны ответить на этот вопрос. На чем вы хайпуете, сволочи? Почему вы не рассказываете, что на самом деле происходит дома? Опять же страшно. Страшно, что вз**бут [накажут]", – заявила Колесник.
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Как сообщал OBOZREVATEL, Колесник вызвала на бой телеведущую журналистку Янину Соколову, за ее оскорбления в адрес Александра Усика.
Колесник в 2017 году похвасталась фото в Москве с самой скандальной спортсменкой России Марьяной Наумовой, которая первой получила звание "заслуженный мастер спорта "ДНР" во время нелегального визита на оккупированный Донбасс.
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