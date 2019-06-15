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"Всем пока": MARUV отказалась отвечать на вопрос "чей Крым" перед концертом в Киеве

1.4тЧитать материал на украинском

Украинская певица MARUV перед своим первым большим сольником в Киеве в пятницу, 14 июня, в одном из столичных клубов немного повздорила с журналистом канала "1+1".

Корреспондент поинтересовался у певицы, кому принадлежит оккупированный ныне полуостров Крым. Сначала MARUV попросила его задать другой вопрос, но журналист повторил его еще раз. Из-за этого певица развернулась и ушла, так и не закончив интервью с другими СМИ.

Корреспондент OBOZREVATEL стал свидетелем инцидента (чтобы посмотреть видео – досскрольте новость до конца).

"На отборочном туре Евровидения Джамала спросила у вас, чей же Крым. Вы не ответили. Так чей же Крым"? – поинтересовался он дважды.

"Так, все, пока всем", – MARUV развернулась после второго вопроса и ушла на репетицию.

MARUV

MARUV

KP.UA

Многие из присутствующих журналистов начали возмущаться, мол не нужно артисту перед большим концертом задавать подобные компрометирующие вопросы. Тем более, что "тема с полуостровом заезжена, да и сама MARUV не раз уже отвечала, что Крым – это Украина". Другие говорили, что "у артиста должна быть четкая позиция на счет политических тем и он должен уметь отвечать на все интересующие СМИ вопросы".

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Перед выступлением MARUV призналась, что очень волнуется, ведь из-за своего жесткого рабочего графика ей приходилось репетировать даже в спортзалах отелей. Сам концерт задержали на полтора часа, но в целом публика осталась довольной выступлением артистки.

Как сообщал OBOZREVATEL, MARUV пристыдили за развлечения с запрещенной СБУ Варнавой.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
MARUV
Место
УкраинаКиев
Теги
Россияшоу-бизнесскандалытелеканал 1+1
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Н Олег
Н Олег
хотите дуже знать чей Крым? ... тода не удивляйтеся, шо все ваши артисты в Москве
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Golan Sim
Golan Sim
На вопрос:"Чей Крым?" есть встречный вопрос:" А кто его отдал?" ))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Почему не спросили чей Косово?
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