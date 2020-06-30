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Бывшая девушка-боец UFC занялась продажей интимных фото из-за коронавируса

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
2,7 т.
Синди Дандуа

Синди Дандуа занялась продажей интимных фото, чтобы заново открыть тренажерный зал (Источник фото - Twitter Синди Дандуа).

Бывшая девушка-боец UFC Синди Дандуа объявила о том, что она начала продавать свои интимные фотографии, чтобы вернуть тренажерный зал, который она потеряла из-за коронавирусного карантина.

"Я потеряла свой тренажерный зал во время этого коронавирусного карантина. Правительство оставило нас без поддержки, бои отменены, поэтому я столкнулась с большими финансовыми проблемами. Я решила зарегистрироваться на OnlyFans, чтобы подзаработать денег и заново открыть зал, в котором тренируется молодежь", – написала Дандуа в Twitter.

Синди Дандуа занялась продажей интимных фото, чтобы заново открыть тренажерный зал

Синди Дандуа занялась продажей интимных фото, чтобы заново открыть тренажерный зал Twitter Синди Дандуа

Месячная подписка на снимки спортсменки стоит 10 долларов, а трехмесячная – 27 долларов.

На счету Дандуа 21 поединок в смешанных единоборствах, 16 из которых закончились ее победами.

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийская автогонщица ушла из спорта ради карьеры звезды взрослых фильмов.

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