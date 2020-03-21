Букмекеры предсказали, что будет с Олимпиадой из-за коронавируса

По мнению букмекеров летние Олимпийские игры 2020 из-за пандемии коронавируса не состоятся в Японии в срок. Соответствующие коэффициенты были опубликованы на сайте контор.

Олимпиада-2020 под угрозой срыва

Так, ставки на то, что торжественная церемония открытия состоится 24 июля 2020 на Олимпийском стадионе в Токио варьируются от 4,55 до 3,00.

Поставить на то, что Олимпиада будет отменена или перенесена можно с показателями от 1,20 до 1,35.

Ранее главы государств – членов "Большой семерки" в ходе видеоконференции обсудили возможность переноса летних Олимпийских игр-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не считает необходимым переносить Олимпиаду-2020 в Токио.

14 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпийские игры в Токио (24 июля по 9 августа) состоятся как и было запланировано, несмотря на пандемию коронавируса.

О спорте и не только – в нашем Instagram!