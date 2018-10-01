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''Будет болтаться'': МакГрегор пообещал ''взбить мозг'' Нурмагомедову

1.3тЧитать материал на украинском

Ирландский боец Конор МакГрегор не сомневается в своей победе над россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) рассказал, что в бою 6 октября его сопернику придется очень нелегко в октагоне.

"Я попаду по его болтающейся голове. Хоть это и личное, но все по-прежнему. Всегда будет немного личного. В конечном счете, это новое лицо и новое тело. Так что я ожидаю, что его голова будет болтаться после моего удара. Его мозг будет взбит. Но я буду готов к пяти раундам и к любому сценарию. Я хорошо натренирован и уверен в себе, куда бы ни зашел поединок", – приводит слова МакГрегора SportBox.ru.

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Instragram Конора МакГрегора

Напомним, бой МакГрегор – Нурмагомедов пройдет в Лас-Вегасе 6 октября. На кону будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, отца Хабиба Нурмагомедова не пустили в США на бой с Конором МакГрегором.

Читайте все новости по теме "МакГрегор – Нурмагомедов" на OBOZREVATEL.

Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Хабиб НурмагомедовКонор МакГрегор
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